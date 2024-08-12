محمد بن سعود القاسمي: الشباب ثروة الوطن المتجددة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للشباب بوصفهم حاضر الوطن ومستقبله ومحرك الابتكار والإبداع على طريق التنمية والرخاء والازدهار. وأكد سموه في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن الشباب ثروة الوطن المتجددة بسواعدهم ينهض وبطاقتهم تتواصل مسيرته وتتحقق طموحاته.

وقال إن دولتنا سباقة دوماً إلى الاهتمام بفئة الشباب وتهيئة البيئة المناسبة التي تضمن لهم تحقيق مزيد من التقدم في المجالات، منوهاً بأدوار الشباب في شتى المجالات بوصفهم عماد مسيرة هذا الوطن المعطاء.. وأشار إلى ما يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لقطاع الشباب في الإمارة وذلك ضمن استراتيجية قطاع الشباب في الدولة.

وثمن سموه المشاريع والمبادرات التي تطرحها على الدوام المؤسسات المعنية بالشباب في الدولة خاصة المؤسسة الاتحادية للشباب والتي تستهدف النهوض بأهم ما يملك الوطن وهم شبابها خاصة على صعيد مراكز الشباب التي تعد حاضنات للإبداع.