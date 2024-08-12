طحنون بن زايد: نفتخر بإنجازات شبابنا وندعوهم للتسلح بالعلم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن تمكين الشباب هو استثمار في تنمية الأوطان وارتقاء المجتمعات، وأن قيادة دولة الإمارات لطالما آمنت بدور الشباب ومساهمتهم في نهضة وازدهار وطننا.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «إن تمكين الشباب هو استثمار في تنمية الأوطان وارتقاء المجتمعات، ولطالما آمنت قيادة دولة الإمارات بدور الشباب ومساهمتهم في نهضة وازدهار وطننا، وفي اليوم الدولي للشباب نفتخر بإنجازات شبابنا، وندعوهم للتسلح بالعلم والمعرفة في مختلف المجالات لبناء المستقبل».