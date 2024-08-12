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علوم الدار

طحنون بن زايد: نفتخر بإنجازات شبابنا وندعوهم للتسلح بالعلم

طحنون بن زايد: نفتخر بإنجازات شبابنا وندعوهم للتسلح بالعلم
13 أغسطس 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن تمكين الشباب هو استثمار في تنمية الأوطان وارتقاء المجتمعات، وأن قيادة دولة الإمارات لطالما آمنت بدور الشباب ومساهمتهم في نهضة وازدهار وطننا.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «إن تمكين الشباب هو استثمار في تنمية الأوطان وارتقاء المجتمعات، ولطالما آمنت قيادة دولة الإمارات بدور الشباب ومساهمتهم في نهضة وازدهار وطننا، وفي اليوم الدولي للشباب نفتخر بإنجازات شبابنا، وندعوهم للتسلح بالعلم والمعرفة في مختلف المجالات لبناء المستقبل».

طحنون بن زايد
الإمارات
الشباب
اليوم العالمي للشباب
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