الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة

علم الإمارات
13 أغسطس 2024 11:27

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد‌ إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته ودياً، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة. 

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العمالة المساعدة
حكومة الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اقتصاد
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اليوم 11:57
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©