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علوم الدار

"الداخلية" تطلق حملة "يوم بلا حوادث" تزامناً مع بدء العام الدراسي

شعار وزارة الداخلية
13 أغسطس 2024 12:14

تطلق وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي والقيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية التوعوية، "يوم بلا حوادث" يوم 26 أغسطس الجاري، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ليكون أول يوم في العام الدراسي يوماً بلا حوادث مرورية.

ودعت الوزارة السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور خاصة مع بداية أول يوم دراسي، موضحة أن هناك مكافأة للملتزمين بحملة يوم بلا حوادث بخصم "4" نقاط مرورية سوداء، ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والمتوافر عبر الرابط التالي: "https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=2" والموجود في البايو الخاص بحساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي “MOIUAE”، إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم، علماَ بأن الخصم سيتم بعد مرور أسبوعين من تاريخ يوم 26 أغسطس الموعد الذي اختير ليكون يوماً بلا حوادث، ليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم، لتكون كل الأيام بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية، إن حملة "يوم بلا حوادث" تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

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وأضاف أن الحملة تأتي كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتحسين الأمان على الطرق من خلال نشر ثقافة القيادة المسؤولة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وذلك يتطلب تعاون كافة أفراد المجتمع، بمن فيهم السائقون والمشاة لتحقيق بيئة مرورية خالية من الحوادث.

وأكد العميد الحارثي أن الحملة تركز على توعية السائقين باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة آمنة بالإضافة إلى إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ وغيرها من الاشتراطات المرورية.
 

المصدر: وام
المدارس
العام الدراسي الجديد
وزارة الداخلية
يوم بلا حوادث
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