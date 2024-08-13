"الهلال الأحمر" يتكفل بعلاج طفلة يمنية تعاني من ورم سرطاني

تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بعلاج الطفلة اليمنية "إمارات محمد" ذات السبع سنوات التي تعاني من ورم سرطاني في أعلى الساق، وأجريت لها عملية تحت إشراف فريق طبي جراحي بأحد المستشفيات المتخصصة بجمهورية مصر العربية، تم خلالها استئصال الورم وكللت العملية بالنجاح، وهي الآن تتماثل للشفاء وتخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي الموضعي.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد تلقت عبر مكتبها في اليمن نداءً إنسانيا من أسرة الطفلة، لعلاجها وإنهاء معاناتها مع الآلام المبرحة التي لازمتها فترة طويلة، وعلى الفور لبت الهيئة نداء الأسرة، واستقدمتها مع أسرتها إلى مصر، وأرسلت وفدا من الدولة إلى القاهرة لاستقبال الطفلة وأسرتها ومتابعة الإجراءات اللازمة مع المستشفى المعالج، والإشراف على مراحل استشفائها حتى تشفى وتعود لممارسة حياتها الطبيعية.

وأعرب والد "إمارات" عن شكر الأسرة وتقديرها لمبادرة الهلال الأحمر الإماراتي، بتبني علاج ابنتهم وتلبية نداءهم من أجل إنقاذ حياتها، خاصة إن ظروفهم لاتسمح بتوفير تكاليف العلاج الباهظة.

وقال إن هذه المبادرة لم تكن غريبة على أهل الإمارات الذين وقفوا وما زالوا مع أشقائهم اليمنيين في ظروفهم الراهنة، لذلك قررت الأسرة إطلاق اسم الإمارات على ابنتهم، تيمنا وتقديرا لدور الإمارات في مساندة الشعب اليمني، وتعبيرا عن إعجابهم بمواقفها الإنسانية ليس في اليمن فقط، بل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قدم الكثير من المساعدات لأسرته في السابق وحتى قبل ميلاد طفلتهم، لذلك كان لا بد من ترجمة إعجابهم بهذه المواقف، والتعبير عن صدق مشاعرهم من خلال إطلاق إسم "إمارات" على فلذة كبدهم.