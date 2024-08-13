"أبوظبي للتنقل" يطلق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق

أعلن «أبوظبي للتنقل»عن إطلاق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق.

وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن النظام يهدف إلى ضمان سلامة الجميع وتسريع إجراءات الكشف والتدقيق، من خلال دوريات ذكية وتقنيات حديثة، تعزز رؤية المدينة الذكية والمستدامة.

يأتي نظام التفتيش الذكي ضمن رؤية «أبوظبي للتنقل» نحو مستقبل ذكي، وإرساء قطاع نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل في إمارة أبوظبي.