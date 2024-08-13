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علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يطلق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق

"أبوظبي للتنقل" يطلق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق
13 أغسطس 2024 15:17

أعلن «أبوظبي للتنقل»عن إطلاق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق.

وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن النظام  يهدف إلى ضمان سلامة الجميع وتسريع إجراءات الكشف والتدقيق، من خلال دوريات ذكية وتقنيات حديثة، تعزز رؤية المدينة الذكية والمستدامة.

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يأتي نظام التفتيش الذكي  ضمن رؤية «أبوظبي للتنقل» نحو مستقبل ذكي، وإرساء قطاع نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل في إمارة أبوظبي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي للتنقل
الطرق
السلامة
السلامة المرورية
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