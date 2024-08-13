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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 أغسطس 2024 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر جنوباً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:12 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 04:15 والثاني عند الساعة 00:00 .

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أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 23:27.

المصدر: د ب أ
الإمارات
الطقس
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