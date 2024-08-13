رصد مئات الشهب في سماء الإمارات الليلة الماضية

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي ليلة أمس نشاطا مميزا لزخة شهب «البرشاويات» وصورت أكثر من 1100 شهاب ظهرت في سماء الإمارات.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية، إن الشبكة تقوم وبشكل آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت.

ولفت عودة إلى أن الشبكة من خلال هذه الصور تمكنت من رسم مدار 370 شهاباً قبل دخوله للغلاف الجوي منها 269 شهابا تابعا لزخة شهب «البرشاويات».

رسم المدار يعني تحديد العناصر المدارية للحبيبة الغبارية التي كانت تدور حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض وشكلت الشهاب الذي تم تصويره ولا يمكن رسم المدار إلا بعد تصوير نفس الشهب من قبل أكثر من محطة، حيث يمكن من خلال حساب المثلثات تحديد العناصر المدارية للحبيبات الغبارية.

وعقب تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكل آلي بتحليل الصور وتحديد مسار ولمعان كل شهاب بعد ذلك ترسل المعلومات إلى مركز علمي متخصص في الولايات المتحدة في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».