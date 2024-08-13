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علوم الدار

كلية أبوظبي للإدارة تنظم يوماً مفتوحاً

طيب كمالي خلال فعاليات اليوم المفتوح (من المصدر)
14 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد اليوم المفتوح الذي نظمته كلية أبوظبي للإدارة نجاحاً كبيراً، حيث استقطب الحدث عدداً من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وشهدت الفعالية إقبالاً واسعاً وأثارت اهتمام الحضور ببرامج الكلية المتميزة والتزامها بإعداد قادة المستقبل في مجالات الأعمال والإدارة.
وخلال اليوم، أتيحت الفرصة للحضور للمشاركة في عدد من الأنشطة المتميزة، والتي تضمنت جولات تعريفية في الحرم الجامعي، وفصولاً تجريبية، وعروضاً لمشاريع تجارية متنوعة قدمها طلبة وخريجو الكلية. 
وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة: «إن نجاح اليوم المفتوح الذي نظمته الكلية والحماس الذي أبداه جميع زوارنا يعزز التزامنا بتوفير بيئة تعليمية شاملة وحيوية ومحفزة فكرياً لكل طلبتنا، ويؤكد التزام الكلية وسعيها الدؤوب لطرح برامج أكاديمية تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة».

أبوظبي
الإمارات
كلية أبوظبي للإدارة
طيب كمالي
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