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حملة «يوم بلا حوادث» 26 أغسطس

حملة «يوم بلا حوادث» 26 أغسطس
14 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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تطلق وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي والقيادات العامة للشرطة بالدولة، الحملة الوطنية التوعوية «يوم بلا حوادث» يوم 26 أغسطس الجاري، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ليكون أول يوم في العام الدراسي يوماً بلا حوادث مرورية.
ودعت الوزارة السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، خاصة مع بداية أول يوم دراسي، موضحة أن هناك مكافأة للملتزمين بحملة «يوم بلا حوادث» بخصم «4» نقاط مرورية سوداء، ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والمتوافر عبر الرابط التالي: https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=2 والموجود في البايو الخاص بحساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي «MOIUAE»، إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم، علماً بأن الخصم سيتم بعد مرور أسبوعين من تاريخ يوم 26 أغسطس الموعد الذي اختير ليكون يوماً بلا حوادث، ليكون دافعاً ومحفزاً للجميع.
وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس المجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية، إن حملة «يوم بلا حوادث» تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية.

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