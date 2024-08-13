«تعليم» تعمّم البرنامج الزمني للفصول الثلاثة في العام الدراسي الجديد

دينا جوني (أبوظبي)

عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي الجديد 2024-2025، متضمناً تفاصيل البرنامج الزمني للفصول الدراسية الثلاثة، ومواعيد الاختبارات والعطلات والإجازات الرسمية للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية.

وأفادت المؤسسة بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الاثنين 19 أغسطس للكوادر التدريسية والفنية والإدارية، حيث سيتم تنظيم أسبوع التطوير المهني الذي يستهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الميدان التربوي، على أن يتم عقده بداية كل فصل دراسي.

ويبدأ الطلبة في جميع المراحل التعليمية دوامهم يوم الاثنين 26 أغسطس 2024.

وبيّن التقويم الأكاديمي أن عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجديد يبلغ 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً لكل من الفصلين الدراسيين الثاني والثالث.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية 6 أيام، موزّعة على الفصلين الأول والثالث بواقع 3 لكل منهما.

ومن المقرر أن تكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2024.

وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025، على أن تكون إجازة الشتاء في 16 ديسمبر المقبل للطلبة، و23 منه للكوادر التعليمية والإدارية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 يناير 2025.

وتعقد الاختبارات النهائية للفصل الثاني من 10 إلى 19 مارس 2025، وتعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الربيع في 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل 2025، والاختبارات النهائية في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي، ستكون فترة إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025، وإجازة الربيع من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو 2025، لتبدأ إجازة نهاية العام في 30 يونيو للطلبة، و17 يوليو للهيئات التدريسية والإدارية.