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«ربع قرن للمهارات الحياتية» ينظم معسكراً استثنائياً لأجيال المستقبل

«ربع قرن للمهارات الحياتية» ينظم معسكراً استثنائياً لأجيال المستقبل
14 أغسطس 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق مركز ربع قرن للمهارات الحياتية التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكراً إبداعياً لتنمية المهارات الشخصية والمهنية لدى منتسبي أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18عاماً، وذلك خلال الفترة من 14 يوليو إلى 15 أغسطس 2024م.
ويسعى مركز ربع قرن للمهارات الحياتية من خلال المعسكر في نسخته الأولى إلى إكساب المنتسبين المهارات التي تتوافق مع ميولهم ومواهبهم، وذلك من خلال توجيه طاقاتهم خلال أوقات الفراغ لتحقيق الاستثمار الأمثل لها في العطلة الصيفية بطريقة ممتعة ومتلائمة مع احتياجاتهم.
يعد معسكر ربع قرن للمهارات الحياتية تجربة صيفية متفردة، يكتسب من خلالها المشاركون مجموعة واسعة من المهارات الشخصية والمهنية التي توفر فرصة للتوعية بالحرف، وإنشاء جيل قادر على إدارة احتياجاته الفردية والعناية بأسرته ومنزله بمعرفة تامة، بجانب أنها بوابة لإكساب المشاركين معرفة تراكمية حول المهارات الشخصية، حيث شارك 225 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية 6 إلى 12عاماً في الفترة الأولى من المعسكر بمجموعة من الورش والبرامج المهارية المشوّقة التي حققت لهم المتعة والفائدة كان من أبرزها: مهارات فنون الطهي، برنامج صمم وابن، برامج مهارات الخياطة والتطريز، وبرامج الصناعات اليدوية.
ويركز المعسكر في فترته الثانية على تنمية المهارات الشخصية والمهنية للمنتسبين من الناشئة والفتيات ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، وذلك عبر حزمة نوعيّة من البرامج التفاعلية التي تتميز بالثراء والتنوع.

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