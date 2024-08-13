الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة ميدانية للتوعية المرورية في الشركات الخاصة

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة ميدانية للتوعية المرورية في الشركات الخاصة
14 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة «المسح الميداني للتوعية المرورية»، وذلك ضمن جهودها في تطبيق الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق وتعزيز منظومة الوعي المروري في الشركات الخاصة.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام المديرية المستمر بتوعية السائقين ومستخدمي الطريق بمختلف المؤسسات وأفراد المجتمع عموماً بالقوانين والأنظمة المرورية، مشيداً بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ المسح الميداني للتوعية المرورية ودوره في تحقيق التطلعات بتعزيز السلامة المرورية في المجتمع.
ولفت إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في تحقيق اهداف منظومة التوعية المرورية في شرطة أبوظبي بالتركيز على الالتزام بالقيادة الآمنة، ونشر لانتباه أثناء قيادة المركبات لتصبح عادة يومية، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.
وزار فريق من «شرطة أبوظبي» مجموعة من الشركات الخاصة ضمن جولات ميدانية بهدف تفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة للمباشرة في تقديم التوعية المرورية وفقاً لمنهجية عمل المديرية.

التوعية المرورية
الوعي المروري
شرطة أبوظبي
الإمارات
الشركات الخاصة
آخر الأخبار
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
الرياضة
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
اليوم 11:15
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تدعم جودة الخدمات المقدمة لنزلاء
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©