خلال ملتقى في «فلج المعلا»: الحكومة تدعم الشباب المواطنين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد مشاركون في ملتقى الشباب للابتكار التكنولوجي من أجل التنمية المستدامة، الذي نظمه مركز شباب فلج المعلا أمس، أن الحكومة الرشيدة وفرت الكثير من الدعم للشباب المواطنين، لإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم وإعطائهم فرصة لتحقيق إنجازات على الصعيد المحلي والدولي، تضاف إلى سجل الإنجازات العظيمة لدولة الإمارات.

وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية وورش متنوعة حول المواطنة الإيجابية والوعي الذاتي في الابتكار، إضافة إلى معرض يضم نماذج لمشاريع ابتكارية ومستدامة للشباب، بمشاركة البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، المدير التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، والمستشار الدكتور علي اليماحي، مستشار التدريب والتطوير، والدكتورة رقية الريسي، رئيس جمعية الاجتماعيين، والرائد مريم الشحي من وزارة الداخلية، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات من مختلف المناطق.

وتحدث المشاركون عن دور الجهات الحكومية في تبني الابتكارات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في دعم الشباب، وتشجيعهم على تطوير من قدراتهم العملية، من خلال الالتحاق بالدورات العلمية والتدريبية، التي تساعدهم في اكتساب المعرفة والخبرة، مؤكدين أن الإمارات من أفضل الدول في دعم الشباب منذ دراستهم وحتى تخرجهم في الجامعة وإلى أن يتوظفوا، وذلك من أجل رفع كفاءة الكوادر المواطنة لتولي المناصب العليا وإكمال مسيرة الإنجازات، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.