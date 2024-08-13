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علوم الدار

وزير بناء السلام الإثيوبي يشيد بدور الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
14 أغسطس 2024 00:58

أديس (وام)

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أكد معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا، أهمية الجهود الحيوية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتعايش، ودعم القواسم المشتركة بين الشعوب، وتعزيز مجالات التواصل الإنساني والحضاري بينها، وتقريب المسافات بين الحضارات المختلفة، والحد من التعصب والتطرف، وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والوفد المرافق له، الذي زار إثيوبيا مؤخراً، حيث استعرض الجانبان عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة عقد عدد من الورش العلمية لدعم قيم السلام وتعزيز أركانه.
وشهدت زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لإثيوبيا، الاتفاق بين الجامعة ووزارة السلام والمجلس الإسلامي الإثيوبي على عقد مؤتمر أديس أبابا للمواطنة والسلام بين الأديان، الذي تنبثق عنه وثيقة أديس أبابا للمواطنة والسلام بين الأديان؛ بهدف تعزيز التواصل والتفاهم بين الأديان.
كما بحث الوفد مع المجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا، مجالات التعاون في مجال تعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن زيارة وفد الجامعة لإثيوبيا، جاءت ضمن توجهاتها لتعزيز الروابط الثقافية والمعرفية والعلمية مع الشعب الإثيوبي، وتوثيق الصلات مع الجهات والمؤسسات المهتمة بتعزيز مجالات السلام والمصالحة الوطنية على الساحة الإثيوبية.

التسامح
التعايش
الإمارات
إثيوبيا
خليفة الظاهري
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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