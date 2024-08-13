سفير الإمارات ورئيس الوزراء الأرجنتيني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بوينس آيرس (وام)

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، معالي غيجيرمو فرانكوس، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني، وذلك بالقصر الحكومي في العاصمة بوينس آيرس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القمزي، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

ومن جانبه، أشاد معالي فرانكوس، بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.