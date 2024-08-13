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سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية لاتفيا

سفيرة الدولة لدى تقديم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية لاتفيا (وام)
14 أغسطس 2024 00:58

ريغا (وام)

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قدمت نورة محمد جمعة، أوراق اعتمادها إلى فخامة إدغارز رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا، سفيرة لدولة الإمارات لدى جمهورية لاتفيا، وذلك خلال المراسم التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة ريغا..
ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. 
ومن جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية لاتفيا، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.
ومن جهتها، أعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية لاتفيا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
لاتفيا
ريغا
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