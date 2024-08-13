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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة»: دعم النمو المستمر في القطاعات الحيوية

عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي (وام)
14 أغسطس 2024 00:59

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في القطاعات الحيوية كافة في إمارة الشارقة، وتعزز مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وناقش المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، والتي تدعم تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات، بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، وتضمن جهود منظومة البرامج التدريبية.
كما أوضح التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 155 برنامجاً تدريبياً و38 برنامجاً تأسيسياً، واستفاد منها 4249 موظفاً وموظفة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية؛ بهدف الاستفادة من منصة «جاهز» التي تمثل إحدى المشروعات التحولية الكبرى، من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.

الإمارات
تنفيذي الشارقة
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
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