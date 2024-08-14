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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

شعار «الأرصاد»
14 أغسطس 2024 08:24

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 24.3 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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