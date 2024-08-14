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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تدعم جودة الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

"قضاء أبوظبي" تدعم جودة الخدمات المقدمة لنزلاء
14 أغسطس 2024 11:10

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع تنسيقي مشترك مع قيادة الحرس الوطني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبل تطوير التعاون لدعم معايير جودة الإجراءات والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، بما يضمن تقديم خدمات نوعية بجودة وكفاءة عالمية المستوى.

ناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي في أبوظبي، سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها لدعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات، وصولا إلى تطبيق أرقىالممارسات المعتمدة.

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ويأتي الاجتماع في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، ومواصلة الجهود التطويرية للخدمات والإجراءات المقدمة لمراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية ، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
المنشآت الإصلاحية والعقابية
النزلاء
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