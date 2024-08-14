«بيئة أبوظبي» تعلن الهيكلية الجديدة للجنة الشباب

أبوظبي (الاتحاد) أعلن المجلس الأخضر للشباب، أحد مبادرات هيئة البيئة - أبوظبي، عن الأعضاء الجدد للجنة الشباب الخاصة به للعام 2024 - 2025.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الشباب في دفع أهداف التنمية المستدامة. وتماشياً مع هذه الرؤية، يهدف مجلس الشباب الأخضر إلى تمكين الجيل القادم من القادة البيئيين من خلال منحهم منصة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة بالمنطقة.

يذكر أن هذه الهيكلية صممت بحيث إنها تدعم مزيداً من المشاركة من قبل أفراد المجتمع، وذلك عبر إسناد مزيد من الأدوار والمسؤوليات القيادية إليهم. وتم انتخاب أحمد الشيبة، وهو أحد رواد المجلس الأخضر للشباب والذي كان عضواً منذ عام 2015، ليشغل منصب المستشار الرئيسي، أما ماجد بن سعد فيشغل مستشاراً للشباب ضمن اللجنة، بفضل خبرته المتميزة التي أبداها العام الماضي، بينما تتولى دانة الضاعن منصب رئيس اللجنة نظراً لاهتمامها وشغفها ودعمها الكبير للمجلس الأخضر للشباب على مدى السنوات الماضية. في حين تتولى موزة سالم الحراصي، وهي ناشطة فاعلة في المجال البيئي، منصب نائب الرئيس، بينما تقود ميره الحفيتي اللجنة الرئيسية لتغير المناخ، بفضل ما تتمتع به من خبرة ومعرفة متميزة بالمناخ. وتترأس ميثاء الحفيتي، وهي ناشطة في المجال البيئي، لجنة التنوع البيولوجي. وتعمل مريم الأنصاري كقائد اتصالات لتدعم مجموعة من أنشطة التواصل الشبابية، فيما يتولى سيف العامري، بطل الشباب، دور رئيس لجنة إعادة التدوير.

ويشغل عمر الهاشمي، العضو الشاب في المجلس الأخضر للشباب، دور قائد التميّز.وسيضطلع أعضاء اللجنة الذين جرى انتخابهم حديثاً بمهمة دعم رسالة هيئة البيئة - أبوظبي الرامية إلى تشجيع الاستدامة البيئية والعمل المناخي، من خلال تنظيم وقيادة مختلف الحملات البيئية والانخراط مع المجتمع والعمل في مشاريع مبتكرة تهدف إلى التعامل مع المشاكل البيئية الملحة.

وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية لدى هيئة البيئة - أبوظبي: «يُرسخ المجلس الأخضر للشباب التزامنا تجاه تثقيف وتشجيع الشباب واليافعين على ممارسة العمل المناخي، وقد أبدى الأعضاء الجدد في لجنة الشباب شغفاً وحماسة حقيقيين ليواصلوا توجيهنا نحو تحقيق النجاح. ولا شك في أن دعمهم كان بالغ الأثر في تحقيق التقدم في عدد من الاستراتيجيات البيئية الهامة - مثل تنفيذ مبادرات عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية ومختلف المبادرات العلمية للمواطنين. نجدد فخرنا بالمجلس الأخضر للشباب ونتطلع إلى النجاحات المستقبلية والمبادرات المؤثرة التي سيقودونها باقتدار».

يضم المجلس الأخضر للشباب أكثر من 650 عضواً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويجتمع أعضاؤه كل ثلاثة أشهر لمشاركة الأفكار والحلول التي تسعى لمواجهة مختلف التحديات البيئية. وبينما يبتعد الشباب عن وسائل الإعلام التقليدية، يتبع المجلس الأخضر للشباب شكلاً فريداً واستباقياً للتثقيف البيئي عبر تشجيع الحوار المفتوح والتعلّم المثمر.

ويشار إلى أن 232 عضواً كرسوا ما يزيد على 970 ساعة على مدى 60 فعالية منذ العام 2019، بما في ذلك المؤتمر العالمي للتربية البيئية وأنشطة تنظيف الشواطئ في أبوظبي، والجلسات التثقيفية المباشرة حول مواضيع متنوعة، مثل المستهلكات البلاستيكية وغيرها.