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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

«الأرصاد»
14 أغسطس 2024 15:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك، اليوم، فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة على مناطق في الدولة.

وأوضح الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الجنوبية وذلك من الساعة 14:45 حتى الساعة 20:00 الأربعاء 14/08/2024 .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
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