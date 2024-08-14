تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك، اليوم، فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة على مناطق في الدولة.

وأوضح الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الجنوبية وذلك من الساعة 14:45 حتى الساعة 20:00 الأربعاء 14/08/2024 .