شرطة أبوظبي تطلق جائزة "أفضل مشاركة مجتمعية للوقاية من المخدرات"

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة أفضل مشاركة مجتمعية للتوعية والوقاية من المخدرات ،ضمن الجوائز الخارجية لجائزة المدير العام للتميز - الدورة السابعة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المعنيين في تعزيز جهود رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أضرار المخدرات وسبل التصدي لهذه الآفة.

ووفقا لمعايير الجائزة يتم تقديم تصور لمعالجة قضية تتعلق بالوقاية والتوعية من المخدرات، شريطة أن تكون حديثة ومبتكرة مقارنة مع مثيلاتها في المجال نفسه، ومراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية ومدى أخذها في الاعتبار المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية للمجتمع، ومدى شموليتها من حيث تغطيتها لكافة جوانب التوعية وكافة فئات المعنيين، ومدى اخراج المطلوب بجودة عالية.

وتستهدف الجائزة المتقدمين من طلبة الجامعات والكليات في إمارة أبوظبي، ويتم تصنيف فئتين وفق التالي:

الأولى من خلال أفضل مقطع فيديو، والثانية من خلال أفضل مقطع رسوم متحركة “Animation”، على أن لا تزيد مدة المقطع عن دقيقة مع توفر ترجمة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية ويتم رفع المقطع بصيغة MP4 بجودة لا تقل عن HD1080.

وتتمثل الشروط في أن تكون المشاركة قابلة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يقل الحد الأدنى من اللغات المتوفرة عن اللغتين “العربية والإنجليزية”، وأن يكون المحور والهدف الرئيسي للمشاركة الوقاية والتوعية من المخدرات، وألا تتضمن المشاركة مقاطع مصورة أو مسجلة تعتبر ملكاً لجهات أخرى وأن تكون المشاركة شخصية دون الاستعانة بأي مؤسسة تخدم الجانب الفني في المجال، ويتم ارفاق شرح مبسط عن المشاركة يتضمن الهدف من المشاركة وكيفية تعزيز الجانب الوقائي بما لا يزيد عن 100 كلمة.

ويشترط على المشارك عدم نشر المشاركة إلا بعد الرجوع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويحق لشرطة أبوظبي التصرف في الفيديوهات والرسوم المتحركة التي تتعلق بالمشاركين ونشرها دون الحصول على إذن مسبق من المشارك.

ويجب على المشارك أن لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية ويتحمل أي تبعات قانونية وقضائية تنتج عن ذلك بدون أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأن يتوافق المطلوب مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

ويتم التقدم للجائزة عن طريق ارسال المقطع عبر البريد الإلكتروني securitymedia@adpolice.gov.ae، قبل تاريخ 20 سبتمبر للعام 2024.