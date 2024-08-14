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"الأمن السيبراني" يوصي بضرورة تحديث منتجات مايكروسوفت

شعار مجلس الأمن السيبراني
14 أغسطس 2024 15:44

حث مجلس الأمن السيبراني، الجمهور على ضرورة تحديث منتجات مايكروسوفت لمعالجة الثغرات الأمنية.

وأوصى مجلس الأمن السيبراني، بضرورة تحديث منتجات مايكروسوفت الخاصة، إلى أحدث إصدار من قبل مايكروسوفت.

وأصدرت مايكروسوفت مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لمنتجات مايكروسوفت، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث منتجات مايكروسوفت الخاصة بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل مايكروسوفت.

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ودعا المجلس إلى تعميم هذه المعلومات مع الجهات والشركاء المختلفين، كما أعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.

للاطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Aug

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن السيبراني
مايكروسوفت
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