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الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى

الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى
14 أغسطس 2024 20:38

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.

وجددت وزارة الخارجية - في بيان لها- التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت، بضرورة تَوْفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة.

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ودعت الوزارة السُلطات الإسرائيلية إلى وقف التَصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً رفض دولة الإمارات لكافة المُمارسات المُخالفة لقرارات الشَّرعيَّة الدُّوليَّة، والتي تُهدِّد بالمزيد من التَصعيد.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية
المسجد الأقصى
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