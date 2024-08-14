إطلاق الدفعة الـ«6» من برنامج إعداد القادة الطلائع بدبي

دبي ( الاتحاد)

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتدريب موظفي الهيئة من المواطنين على مهارات القيادة ضمن الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة الطلائع الذي أطلقته الهيئة.

وقع الاتفاقية كلٌ من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «إن الشباب ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل، مستمرون في التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الجامعات ومراكز البحوث المحلية والعالمية لترسيخ النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من المساهمة في استشراف المستقبل».

ويهدف برنامج إعداد القادة الطلائع إلى تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة وإعداد القادة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.