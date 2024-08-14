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علوم الدار

1700 طالب وطالبة انضموا لكليات «جامعة زايد»

خلال استقبال الطلاب الجدد (من المصدر)
15 أغسطس 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت جامعة زايد العام الأكاديمي الجديد بالترحيب بالطلاب والطالبات المستجدين الذين انضموا إلى أسرة الجامعة للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2025. وذكرت إدارة التسجيل والقبول أن العدد تضاعف مقارنة بالأعوام الماضية ويأتي هذا الإنجاز ليبرز مكانة الجامعة كوجهة رائدة للتعليم الجامعي المتميز، ويعكس التزامها بتقديم برامج أكاديمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة وتطلعاتهم. 
ويعزز هذا الإنجاز سمعة الجامعة كمركز للابتكار والتفوق الأكاديمي، ويؤكد على دورها المحوري في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الإدارة أن أكثر من 1700 طالب وطالبة انضموا لكلياتها السبعة، وهو رقم يزيد بمعدل الضعف مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023 – 2024. وتأتي هذه الزيادة بعد إعلان الجامعة عن زيادة عدد برامجها الأكاديمية. ويغطي هذا التوسع مجموعة متنوعة من التخصصات وتوفر للطلبة فرصاً تعليمية غنية ومتنوعة.
وعبر مدير جامعة زايد بالإنابة، الأستاذ الدكتور مايكل آلين، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «مع بداية العام الأكاديمي الجديد، نتطلع للترحيب بجميع الطلبة الجدد في جامعة زايد ويسرنا أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على التخصصات المتاحة، والتي تضاعفت أكثر من مرة مقارنة بالأعوام الماضية».
وأضاف: «تلتزم الجامعة بدعم جميع الطلبة للوصول إلى قدراتهم الكاملة، ونشكرهم جميعاً على مشاركتهم الفعالة خلال فعاليات أسبوع (يا هلا) المخصص لتوجيه الطلبة المستجدين بمتطلبات الحياة الجامعية وأساسيات النجاح الأكاديمي. ونؤمن بأن هذا العام سيكون مليئاً بالفرص والتحديات التي ستساهم في تطوير مهارات الطلاب والطالبات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية. إن استعداد الطلبة الجدد يضيف طاقة إيجابية إلى حرم الجامعة، ونحن على ثقة بأنهم سيجدون في جامعة زايد بيئة مشجعة ومحفزة لتحقيق النجاح».

جامعة زايد
الإمارات
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