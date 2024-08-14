23 طالباً ضمن برنامج التدريب لمركز اليابان «JICE»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أعلن مركز اليابان الدولي للتعاون «JICE» ومقره في أبوظبي، تخريج 23 طالباً وطالبة إماراتيين ضمن برنامج التدريب الصيفي للعام 2024، الذين تدربوا في 11 شركة يابانية مرموقة، مما عزز خبرتهم في مختلف التخصصات.

واستمر البرنامج الصيفي لمدة 8 أسابيع، مما سمح للمتدربين التفاعل مع قطاعات التكنولوجيا المتقدمة المختلفة في اليابان والبيئات المؤسسية الرائدة.

وقال توكويا كاناموري، مدير مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي: تعد هذه المبادرة، التي ترعاها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، جزءاً من جهود متنوعة وأوسع نطاقًا، لتعزيز خبرات وتميز المهارات الإماراتية القادرة على الازدهار والتفوق في بيئة عمل عالمية.

وذكر أنه منذ إنشائه في عام 2012، شهد البرنامج التدريبي مشاركة 102 طالب وطالبة إماراتيين، وقد توسع برنامج التدريب الصيفي بشكل كبير، حيث ضمت مجموعة هذا العام 13 طالبة و10 طلاب موهوبين من مؤسسات إماراتية مرموقة، مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكليات التقنية العليا وتم تقديم التدريبات على أشكال متنوعة، منها بالكامل في دولة اليابان، أو بالكامل في دولة الإمارات، أو كمزيج من المنهجين المتبعين في تدريب المشاركين.

وأضاف: بدأت فترة التدريب بدورات تمهيدية في مقر مركز اليابان الدولي للتعاون في أبوظبي، غطت المهارات الأساسية مثل إتقان اللغة اليابانية، وآداب العمل، وآداب السلوك، واختتم البرنامج بجلسة عرض مخرجات نهائية، حيث قدم الطلبة أبحاثهم وخبراتهم خلال البرنامج التدريبي.

وأشار إلى أن الحدث الذي حضره ممثلون من شركة أدنوك وسفارة اليابان والمنظمات اليابانية المضيفة، احتفى بإنجازات الطلاب الإماراتيين ومساهماتهم المحتملة في القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات وسلطت ردود الفعل من الشركات المضيفة اليابانية الضوء على استعداد الطلاب الإماراتيين وحرصهم على التعلم والتزامهم بالتدريبات، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة البرنامج وتأثيره.

تجارب المشاركين

قالت ميثاء البلوشي طالبة هندسة كيميائية من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: نشكر دولة الإمارات على إتاحتها الفرصة لأبنائها الطلبة للمشاركة ضمن متطلبات هذا البرنامج الصيفي الغني بالمعارف والثقافات ورفع مستوى المعرفة والاستثمار الحقيقي في بناء رأس المال البشري وتمكين الطلبة من تعلم التقنيات الجديدة واكتساب المعارف والقيم والتعرف على الثقافات الجديدة التي سيتمكن من خلالها الطلبة وبعد الانخراط في سوق العمل من تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنها أمضت قرابة الشهرين في الإمارات مع شركة yokogawa، حيث تضمن البرنامج بداية في تنظيم لقاء تعريفي والاجتماع مع المعنيين في اليابان و تعلم اللغة اليابانية و الثقافة الغنية بالمعارف، وكذلك على الأجهزة المصنعة وأنظمة التحكم في المصانع وكيفية حل المشكلات والتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة.

تطوير الكوادر

قالت موزة الزعابي طالبة هندسة صناعية ونظم من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: إن البرنامج المشترك مع اليابان كان له الأثر الكبير في إعداد الكوادر الشابة وقادة المستقبل وتعزيز التجربة التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات وإتاحة الفرص للطلبة المشاركين من اكتساب الخبرة العملية وتعزيز المواهب الإماراتية الواعدة للتعرف على أوجه الثقافة اليابانية وكيفية الاستفادة منها في تطوير مفاهيمهم الفكرية والذهنية وتقديمها لأقرانهم لبناء جيل من المواطنين ممن لديهم الرؤية الشاملة عن اليابان ودورها العالمي.

وذكرت أنها تدربت على أنظمة التحكم لمدة 4 أسابيع وآخر 4 أسابيع تم تدريبهم على إدارة خدمات الأنظمة والتحكم بالأجهزة الصناعية، والتعامل مع مختلف الجهات والشركات منها أدنوك وتم التواصل مع الفريق المختص في اليابان بشكل افتراضي للتعلم على أساسيات اليابان.

نقطة تحول

وأشادت بثينة الملا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، من المتدربات في اليابان، بمستوى التدريب الذي خاضت تجربته في هذا البرنامج حيث كانت تجربة مميزة أسهمت في تعلم مهارات جديدة طورت من مداركها المعرفية من خلال التجارب العلمية والتطبيقات الواقعية، حيث تعتبر فترة التدريب في اليابان نقطة تحول بالنسبة لها عبر زيارة أهم الشركات وبالتالي اكتساب رؤى جديدة في المجالات المختلفة ومن وجهات تعليمية رائدة هي بالفعل المناسبة للطلبة للتطوير منم مهاراتهم المستقبلية، حيث كان أبرز ما تعلمته خلال هذا البرنامج البرمجة والذكاء الاصطناعي.

رؤى عميقة

وأكد أحمد باساهل، طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة كانساس، تجربته التحويلية في شركة ايبارا كوبريشن، حيث تم تكريمه باعتباره أول متدرب دولي لديهم قائلاً: «كانت التدريبات رحلة غير عادية قدمت لي وللجميع رؤى عميقة في الجوانب الفنية والثقافية للشركات اليابانية الرائدة».