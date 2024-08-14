«التربية» تعتمد جدول اختبارات «رخصة المعلم» لشهر أكتوبر

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول مواعيد اختبارات رخصة المعلم التي ستعقد في أكتوبر المقبل، داعية المعلمين الراغبين بالتقدّم للاختبار إلى المسارعة في التسجيل وحجز مقعد في الاختبار، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 15 سبتمبر المقبل.

وتنظم وزارة التربية 10 اختبارات مختلفة للترخيص المهني في 13 أكتوبر المقبل تتناول اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الحاسوب، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الاختبار التخصصي للطفولة المبكرة ورياض الأطفال، والاختبار المهني.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية تقدّم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، مشيرة إلى أن عدد المقاعد محدود.

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة، ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وتتفرّع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائيي أصحاب الهمم.

معايير

حددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية، هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.