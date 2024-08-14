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تفاهم بين «شرطة أبوظبي» و«الطيران المدني»

تفاهم بين «شرطة أبوظبي» و«الطيران المدني»
15 أغسطس 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لدعم البحث والتطوير والابتكار في مجال تعزيز الصحة النفسية للموظفين. وقع على المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي أن المذكرة تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها لتحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وبناء شراكات مستقبلية للتطوير المشترك في المشاريع الابتكارية الصناعية والتكنولوجية، خاصة في مجال تعزيز الصحة النفسية للموظفين. كما تشمل مجالات التعاون البحث والتطوير المشترك لإيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية، وإجراء دراسات أولية والبحث في الممارسات العالمية المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية، وتبادل التجارب والدراسات العلمية الصناعية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التنسيق للاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لتبني أفضل الحلول الابتكارية الجذرية.

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