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29 ألف مستخدم للنقل البحري في عجمان خلال 6 أشهر

29 ألف مستخدم للنقل البحري في عجمان خلال 6 أشهر
15 أغسطس 2024 01:05

عجمان (وام)

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن إحصائيات جديدة تفيد بأن 29.440 مستخدماً استفادوا من خدمة النقل البحري (العبرة) خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تم تنفيذ 3.437 رحلة.
وأوضح المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن خدمة النقل البحري تعد من الخدمات اللوجستية ذات الطابع التراثي، حيث يعكس شكلها الخارجي التراث الإماراتي العريق المرتبط بالبحر.
وأشار إلى أن خدمة النقل البحري «العبرة» متاحة على مدار أيام الأسبوع وفقاً لجدول زمني محدد، حيث يمكن للمستخدمين التنقل عبر 3 محطات: محطة الزوراء والراشدية بالقرب من سوق السمك في عجمان، ومحطة المارينا بالقرب من كورنيش عجمان «مارينا عجمان».

هيئة النقل
عجمان
النقل البحري
مؤسسة المواصلات العامة
العبرة
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