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«البيئة» تناقش التعلم القائم على الطبيعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

«البيئة» تناقش التعلم القائم على الطبيعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
15 أغسطس 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أمس، مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تنطلق فعالياته، خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري، وحتى 8 سبتمبر المقبل، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إنها تسلط الضوء، خلال المعرض، على التعلم القائم على الطبيعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وسيتم تعزيز جناحها بميزات تفاعلية يتم من خلالها إعداد مقاطع فيديو لأفلام الطبيعة عن البيئة المحلية، مما يوفر للزوار طريقة فريدة للتفاعل مع التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفير برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة الحضور البيئية.
وأضافت: إن مشاركتها بالمعرض تتضمن عدداً من الفعاليات، واستعراض التجارِب وورش عمل منها، توقيع كتاب وجلسات سرد القصص ولغة برمجة للاستدامة، وعرض عن مبادرة المدارس المستدامة، إضافة إلى دروس حول كيفية زراعة نبات من أجل كوكب الأرض والطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية، وكيف تصبح مراقباً بيئياً أو مراسلاً بيئياً في المستقبل.
من جهته، قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، إن الهيئة تشارك هذا العام في المعرض، تحت شعار مهم وديناميكي يتمثل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لعرض التنوع البيولوجي الفريد في بيئة أبوظبي.

هيئة البيئة
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الذكاء الاصطناعي
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