حملة تفتيشية على مراكز التجميل النسائية والصالونات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توعيةً لأصحاب مراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية وصالونات الأطفال والعاملين فيها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية، نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع خدمات البلدية - إدارة الصحة العامة حملة ميدانية استهدفت أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها، للتأكد من النظافة العامة للمكان والبيئة الداخلية للمنشأة ونظافة العاملين فيها، والتوعية بأهمية الالتزام بتعقيم الأدوات وتنظيفها بشكل دوري، وذلك لتعزيز الوعي الصحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

واستمرت الحملة لمدة ثلاثة أيام متواصلة داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، حيث شملت بالإضافة إلى جزيرة أبوظبي كلاً من: مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة شخبوط، مدينة ربدان، شاطئ الراحة، بني ياس، الوثبة، الشامخة، الشوامخ، المفرق، الغابات، منطقة الرياض، الباهية، الرحبة، الشهامة القديمة والجديدة، الفلاح، الريف، جزيرة ياس، السمحة.

وتم خلال الحملة التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية وصالونات الأطفال التي تمت زيارتها، والالتزام بالنظافة العامة فيها، وتوفير أجهزة التعقيم للأدوات والتأكد من فاعليتها وجودتها في عملية التعقيم.

كما حرص مفتشو البلدية على توعية أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بمخاطر استخدام أدوات تقليم الأظافر وقص الشعر، وغيرها من أدوات الحلاقة التي تستخدم في تقديم الخدمات التجميلية من دون تعقيمها بشكل جيد، والتأكيد على أن يتم فتح جميع ماكينات الحلاقة وتنظيفها من الداخل وإزالة الشعر منها باستمرار، مع ضرورة فعالية أجهزة التعقيم الموجودة في المنشأة والمحاليل وغيرها من مواد التعقيم الصحية، وكذلك ضرورة تبديل أدوات الحلاقة القديمة بأخرى جديدة.

كما شدد مفتشو البلدية على عدم تعبئة وخلط مستحضرات التجميل بطرق غير صحية وفي ظروف غير مناسبة، خصوصاً إذا كانت غير معرفة ولا تستوفي شروط البطاقة التعريفية للمنتج وغير مرخصة من الجهات المعنية والمسؤولة عن ترخيص مثل هذه المنتجات.