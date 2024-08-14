«الإمارات للفضاء» تطلق هاكاثون الفضاء من أجل الاستدامة

آمنه الكتبي(دبي)

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء هاكاثون الفضاء لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في معالجة تحديات الاستدامة العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة «بيانات»، و«بلانت لابس» و«مجموعة تاليس»، حيث يهدف الهاكاثون إلى توفير الفرصة للباحثين ورواد الأعمال والخبراء لتطوير حلول هادفة من خلال الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وقدرات الذكاء الاصطناعي.

سيضم الهاكاثون مواضيع متعددة، كل منها يركز على معالجة مجالات محددة من تحديات الاستدامة منها إدارة الكوارث الناتجة عن الفيضانات حيث سيعمل المشاركون على حلول لتعزيز الاستجابة للفيضانات وجهود التعافي، كما ويشمل هذا الموضوع المراقبة في الوقت الحقيقي، وتقييم الأضرار، والتحليلات التنبؤية المتعلقة بالفيضانات. وضمن مواضيع الهاكاثون الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية، حيث سيستكشف المشاركون طرقاً لتخفيف الخسائر وتقييم الأضرار الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ؛ بالإضافة إلى موضوع مراقبة جودة الهواء والتنبؤ بها مراقبة جودة المياه والتنبؤ بها، سيركز المشاركون على تحسين مراقبة جودة الهواء أو المياه والتنبؤ بها باستخدام البيانات الجغرافية المكانية.

كما وسيسلط هاكاثون الفضاء على رسم خرائط أشجار المانغروف ومراقبتها، وسيستخدم المشاركون بيانات الأقمار الصناعية لرسم خرائط مدى وانتشار أشجار المانغروف، ومراقبة صحتها مع مرور الوقت. وحددت وكالة الإمارات للفضاء الجدول الزمني حيث تشمل الجولة الأولى ثلاث جلسات تدريب افتراضية، تشمل تدريباً متقدماً على الأدوات التحليلية وتوفير الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وذلك في نهاية شهر أغسطس وبداية الأسبوع الأول من سبتمبر، وبعد نهاية الجولة الأولى سيتم اختيار الفرق المتأهلة، ومع نهاية جلسات التدريب الافتراضي، سيتطلب من جميع الفرق تقديم المقترحات التي تم العمل عليها.

وأشارت وكالة الإمارات للفضاء إلى أن الموعد النهائي لتقديم المقترحات في 15 سبتمبر 2024 واختيار الفرق المتأهلة إلى الجولة الثانية في 30 سبتمبر 2024، وستبدأ الجولة الثانية من بداية الهاكاثون والتي سيتم تنظيم جلسات حضورية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل وسيتم خلال اليوم الأول المراجعة مع الخبراء، وخلال اليوم الثاني سيتم تحليل البيانات وتصويرها، وتقديم العرض النهائي وفي الثالث سيتم العرض النهائي من قبل الفرق إعلان الفائزين.

وأوضحت الوكالة أن المشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وتشمل فئة طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الجامعيين، وطلبة البكالوريوس، وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى الباحثون والخبراء في مجال معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية، ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وأعلنت الوكالة أن الفائزين سيحصلون على منحة مالية بقيمة 50 ألف درهم إماراتي للحصول على صور فضائية، وخدمات الإرشاد الفني لتطوير التطبيق المقترح، واستضافة تطبيقاتهم على منصة GIQ.AE مع الترويج في مؤتمر الأطراف COP29.