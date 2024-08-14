«التنمية الأسرية» تعزز مهارات التخطيط المالي السليم

أبوظبي (الاتحاد)

تتبنى مؤسسة التنمية الأسرية استراتيجيات وخططاً مجتمعية تحقق الاستقرار الأسري المالي؛ لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، حيث تنفذ مجموعة من البرامج التدريبية ضمن خدمة ( التخطيط المالي السليم)، ومختصة في المجال المالي لما له من دور مهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري النفسي للفرد.

وقالت بدرية المرزوقي، رئيسة قسم العلاقات الأسرية: «إن الخدمة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للمعرفة والثقافة المالية الأسرية وتنمية قدرات الأفراد في الحفاظ على مهاراتهم وتطويرها للوصول إلى الاستقرار المالي، واستعراض كيفية الوقاية من الديون، وشرح فوائد وأهمية وخطوات الادخار وترشيد استهلاكه، وتقييم الوضع الحالي للفرد والتعرف على المهارات الشخصية، وشرح مفهوم الأزمة المالية، بالإضافة إلى كيفية إدارة الأزمة المالية بكفاءة وفعالية».

وذكرت المرزوقي أن خدمة التخطيط المالي السليم تتضمن مجموعة من البرامج الورش التدريبية منها: الإنفاق وتنظيم المصروف الشهري، والادخار وترشيد الاستهلاك، وإدارة الديون، بوصلة تنظيم المصروفات الشهرية، الذكاء المالي وإدارة الدخل الشهري، وخريطة الإدارة المالية الذكية، ومفهوم الاستثمار واستشراف المستقبل، وكيفية صناعة رؤية استثمارية، ومخطط الاستثمار الذكي، وهل أنت قادر على الادخار، بوصلة الادخار والأمان المالي، وخطوات تفصيلية لتحقيق الادخار والوفرة، وكيفية التخلص من فكرة الاقتراض، كيف أتخلص من الديون؟، بالإضافة إلى استراتيجيات وآليات التعامل مع الأزمات المالية وطرائق حلها بأساليب إبداعية وابتكارية مستدامة.