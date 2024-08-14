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طلبات «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» حتى 19 سبتمبر

طلبات «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» حتى 19 سبتمبر
15 أغسطس 2024 01:04

 أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أمس، تمديد فترة استقبال الطلبات للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حتى 19 سبتمبر 2024، لتمنح بذلك مؤسسات القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث فرصةً جديدة لاستكمال ملفات ترشيحاتها، وتقديمها لفرصة الحصول على العلامة والمزايا التي توفرها للحاصلين عليها.
وكانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل في الدورة الثالثة من البرنامج في فبراير الماضي، وبالنظر للإقبال الواسع الذي يشهده البرنامج التطوعي، ولتمكين أكبر عددٍ ممكن من المؤسسات المستهدفة من تقديم طلباتهم، قررت الهيئة تمديد استقبال الطلبات، داعيةً المؤسسات المتقدمة إلى استكمال طلباتهم، خلال موعد أقصاء 19 سبتمبر المقبل.
ويتيح برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات المستهدفة والتي تلبي معايير البرنامج، فرصة الحصول على علامة الجودة، تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.
تأثير إيجابي 
منذ إطلاقه عام 2021، أحدث برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 148 ألف موظف يعملون في 25 قطاعاً مختلفاً، بينهم أكثر من 67 ألف والد ووالدة لأكثر من 50 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 8 سنوات، و1.492 طفلاً من أصحاب الهمم.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
الطفولة المبكرة
أبوظبي
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