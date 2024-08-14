تعاون بين الهلال الأحمر ومجمع «مانع بن حشر آل مكتوم»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي بمقر الهيئة بأبوظبي أمس، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات الصحية والإنسانية والمجتمعية، وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، بما يخدم برامجهما ويوفر رعاية أكبر للمستفيدين من برامج الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي، خاصة الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي.

وبموجب الاتفاقية يقوم المجمع بدعم مبادرات الهلال الأحمر الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المحولة من الهيئة، والاستفادة من الخصومات التي يقدمها المجمع في هذا الصدد.

وتسهم الاتفاقية في تحقيق استراتيجية حكومة الإمارات في تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بمجالات التعاون والشراكة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني الإماراتي، وتطوير استراتيجيات الاستدامة في العطاء التي تتبناها الدولة.

وتضمنت بنود الاتفاقية أن يقوم الجانبان بتنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف الصحي ضمن برامجهما الموجهة للمجتمع المحلي، إلى جانب مشاركة المجمع الطبي في حملات الهلال الأحمر الصحية، ونصت الاتفاقية أيضاً على تطوير استراتيجية عمل مشتركة بين الجانبين مستقبلاً، وبناء جسور للتواصل تكفل المزيد من التعاون الصحي والإنساني والمجتمعي بينهما.

وأكد حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، أن توقيع اتفاقية التعاون يجسد حرص الهلال الأحمر الإماراتي، على نسج شراكات هادفة وبناءة مع المؤسسات الصحية في الدولة، من أجل ترقية وتطوير مبادرات الهيئة في المجال الطبي، وتوفير رعاية أكبر للمستفيدين من خدمات الهلال الأحمر في هذا المجال المهم.

وقال: إن هذه الخطوة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين خدمة للفئات والشرائح المستفيدة من أنشطة وبرامج الهلال الأحمر، وتجسد على أرض الواقع القيم والمبادئ التي يسعى الطرفان لترسيخها في مجالات التعاون والتكافل المجتمعي، وتضافر الجهود الخيرة من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة بما تحمله من مضامين قيمة وأهداف نبيلة فإنها تضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في برامج التعاون والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه، أكد عصام التميمي المدير العام لمجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، أن توقيع الاتفاقية يجسد حرص الجانبين على ضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي والاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأضاف: «يسرنا في مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، إبرام هذه الاتفاقية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديراً لدوره في تحسين جودة الحياة ورفع المعاناة عن كاهل أصحاب الحاجات والأسر المتعففة.

وقال:«نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقوم بجهود متميزة لترسخ دور الدولة في دعم العمل الإنساني»، مؤكداً أن هذا التعاون يعطي نموذجاً متقدماً ومشرفاً للعمل والتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية والمؤسسات الصحية في الدولة.