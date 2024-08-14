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اختتام فعاليات الصيف في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بدبي

جانب من الفعاليات (من المصدر)
15 أغسطس 2024 00:12

دبي( الاتحاد)

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اختتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب فعاليات الصيف 2024 التي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، وتضمنت  دورات تدريبية، تم تصميمها بعناية لتعزيز فهم المشاركين في التخصصات الثقافية والدينية.
وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على حماية وحفظ فن الخط العربي وتنميته، وتعريف المجتمع بمضامينه، ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال عبر تهيئة البيئة الملائمة لهم. 
وقال: تمثل مشاركة «دبي للثقافة» في برنامج مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب تجسيداً لالتزاماتها الهادفة إلى إثراء مشهد دبي الإبداعي وما تشهده الإمارة من حراك ثقافي.
وأعرب اللواء الدكتور أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عن شكره وتقديره لإدارة مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب لتنظيم الفعاليات التي احتوت على دورات صيفية مفيدة في عدة المجالات، وشكر بدوره خلف الحبتور مؤسس وراعي مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب على رعايته ودعمه للفعاليات.

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دبي للثقافة
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