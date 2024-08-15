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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ الهند بعيد استقلالها الـ 78

محمد بن راشد
15 أغسطس 2024 12:32

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصدق التهاني لناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها الـ 78، الذي يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية. أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني للصديق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي الصديق، مؤكداً حرص دولة لإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نارندرا مودي
الإمارات
محمد بن راشد
الهند
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