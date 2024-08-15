بلدية عجمان تنظم جلسة «الوقاية من آفات الصحة العامة»

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، الجلسة الثانية لمبادرة مجالس المجتمع بجلسة تحت عنوان «الوقاية من آفات الصحة العامة»، بحضور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، والمهندسة مكية غلوم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة، وإبراهيم الشحي مدير إدارة الاتصال والمجتمع، وبمشاركة ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، والصحة العامة بعجمان، وكبار المواطنين، ومبادرة فرجان عجمان، ومبادرة فريج الرقايب، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجتمع، وذلك في مجلس الرقايب بعجمان.

ورحب الحوسني في مستهل الجلسة بالحضور، مبيناً أن الدائرة تفخر باللقاء مع كافة شرائح وفئات المجتمع لمناقشة المواضيع الحيوية ومعرفة الآراء والمتطلبات والاحتياجات واستقطاب الأفكار النيرة والمقترحات.

تخلل المجلس تقديم راشد البلوشي مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة، عرض تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لمكافحة آفات الصحة العامة، والتعريف بالآفات وأماكن التكاثر، وبيان مخاطرها وطرق الوقاية منها والمتمثلة في التنظيف الدائم لأماكن تخزين وتناول وتداول الطعام، ونقل حاويات النفايات والتخلص من بقايا الطعام بعيداً عن المرافق، وإصلاح وصيانة خطوط المياه الباردة والساخنة لمنع تسرب المياه، وتنظيف ورش شبكة الصرف الصحي بصفة دورية، وإغلاق جميع الفتحات والشقوق التي تحدث بالأرضية، والحفاظ على النظافة العامة.