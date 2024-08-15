الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان تنظم جلسة «الوقاية من آفات الصحة العامة»

بلدية عجمان تنظم جلسة «الوقاية من آفات الصحة العامة»
16 أغسطس 2024 00:58

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مواطن يستعيد قدرته على أداء مهامه اليومية بعد معاناته مرضاً نادراً
إطلاق «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور

نظمت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، الجلسة الثانية لمبادرة مجالس المجتمع بجلسة تحت عنوان «الوقاية من آفات الصحة العامة»، بحضور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، والمهندسة مكية غلوم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة، وإبراهيم الشحي مدير إدارة الاتصال والمجتمع، وبمشاركة ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، والصحة العامة بعجمان، وكبار المواطنين، ومبادرة فرجان عجمان، ومبادرة فريج الرقايب، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجتمع، وذلك في مجلس الرقايب بعجمان.
ورحب الحوسني في مستهل الجلسة بالحضور، مبيناً أن الدائرة تفخر باللقاء مع كافة شرائح وفئات المجتمع لمناقشة المواضيع الحيوية ومعرفة الآراء والمتطلبات والاحتياجات واستقطاب الأفكار النيرة والمقترحات.
تخلل المجلس تقديم راشد البلوشي مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة، عرض تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لمكافحة آفات الصحة العامة، والتعريف بالآفات وأماكن التكاثر، وبيان مخاطرها وطرق الوقاية منها والمتمثلة في التنظيف الدائم لأماكن تخزين وتناول وتداول الطعام، ونقل حاويات النفايات والتخلص من بقايا الطعام بعيداً عن المرافق، وإصلاح وصيانة خطوط المياه الباردة والساخنة لمنع تسرب المياه، وتنظيف ورش شبكة الصرف الصحي بصفة دورية، وإغلاق جميع الفتحات والشقوق التي تحدث بالأرضية، والحفاظ على النظافة العامة.

الصحة العامة
بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
المجالس المجتمعية
خالد الحوسني
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©