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بلدية أبوظبي: السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء إلزامية

بلدية أبوظبي: السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء إلزامية
16 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي إلزامية قيام الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وذلك ضمن إطار الحرص على إيجاد بيئة العمل المثالية التي من شأنها حماية صحة وسلامة العمال، وكذلك أفراد المجتمع، والممتلكات، في المناطق المحيطة بالمواقع الإنشائية.
جاء ذلك خلال الورشة التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة افتراضياً عبر نظام (مايكروسوفت تيمز) والموجهة للناطقين باللغة الإنجليزية من الاستشاريين، وشركات المقاولات ذات التصنيف عالي الخطورة، بهدف تعزيز وعيهم، وثقافتهم العامة بخصوص تطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الوقائية في المواقع الإنشائية، واتباع أفضل الممارسات العالمية لحفظ صحة، وسلامة العاملين في هذه المواقع.
واشتملت الورشة شرح متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة والتدقيق وغير ذلك.
وقد حرصت إدارة البيئة والصحة والسلامة على دعوة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين الذين تم حديثاَ اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة لحضور الورشة والاستفادة من مخرجاتها التوعوية.
وتضمنت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وبعد طرح البنود الرئيسية للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية خلال الورشة فتحت إدارة البيئة والصحة والسلامة باب النقاش حول التطبيق الأمثل لهذه المتطلبات للوصول إلى الهدف المنشود الذي ترمي إليه هذه المتطلبات، وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تم خلال الورشة الإجابة على استفسارات المشاركين، وحل التحديات التي قد تواجههم في عملية التطبيق، أو التحديات الخاصة بأتمة مراقبة التطبيق.

أبوظبي
السلامة المهنية
الصحة المهنية
الإمارات
بلدية أبوظبي
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