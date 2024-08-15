الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطلب 40 ألف درهم تعويضاً أدبياً

تطلب 40 ألف درهم تعويضاً أدبياً
16 أغسطس 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مواطن يستعيد قدرته على أداء مهامه اليومية بعد معاناته مرضاً نادراً
إطلاق «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد إحدى الشركاء في شركة تطالبها بالتعويض بعد أن اتهمت الشركة تلك السيدة بالسرقة وثبت براءتها من التهمة وطالبت في الدعوى إلزام «المدعى عليها» بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (40 ألف درهم) تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ومعنوية.
وأوضحت بأن المدعى عليها قامت بفتح بلاغ جزائي حيث إنها ادعت بأن المدعية قامت بسرقة منقولات من مقر الشركة وتم إحالتها على ذلك للمحكمة بتهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، وقضت المحكمة ببراءة المدعية مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها وبناء عليه تقدمت المدعية بطلب تعويض من المدعي عليها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الإجراءات المدنية ينص على (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

الإمارات
محكمة أبوظبي
محكمة أبوظبي الإدارية
محكمة أبوظبي المدنية
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©