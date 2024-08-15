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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم المبتعثين

خلال التكريم (من المصدر)
16 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 38 من الطلبة المبتعثين المتميزين الدارسين داخل الدولة وخارجها ضمن ملتقى الطلبة المتميزين النخبة، والذي عقد في قاعة المربعة بمجمع الإدارات الشرطية بأبوظبي.
وأكد العميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية أن شرطة أبوظبي سخرت كل الممكنات وعززت التواصل مع الطلبة الدارسين والمبتعثين المتميزين ومتابعة مسيرتهم التعليمية.
وأوضح المقدم سالم سيف الكعبي مدير إدارة البعثات اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الإمكانات بكفاءة عالية، لاستشراف المستقبل وإيجاد الحلول لمختلف التحديات، وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لكافة الدارسين والمبتعثين في مختلف التخصصات.

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