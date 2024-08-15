«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تُعرِّف المستفيدين على الفرص الوظيفية لدى شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع التزامها بتوفير الدعم الاجتماعي الشامل للمستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، نظَّمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤخراً فعالية اليوم المفتوح لأفراد الأُسر المستفيدة من الهيئة، وذلك في إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي.

وهدفت الفعالية إلى تعريف المستفيدين بالفرص الوظيفية وما يتبعها من برامج تطوير المهارات للموظفين التي تُوفِّرُها شرطة أبوظبي.

وتأتي الفعالية، لتعزيز تكامل الجهود الحكومية وتمكين المستفيدين من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في إطار سعي الهيئة لصناعة الأثر الاجتماعي القائم على التّعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، حيث ساهم التعاون القائم على مذكرة التفاهم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حتى الآن إلى توظيف أكثر من 160 من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الهيئة.

وتضمنت أجندة اليوم المفتوح فرصة مثالية للمشاركين للاطّلاع على اختصاصات وإدارات شرطة أبوظبي، والتعرُّف على المزايا الوظيفية التي تُوفِّرُها، من خلال الورش التثقيفية، ما يُعزِّز تكامل الجهود المؤسسية والشراكة بين الجهات الحكومية.

يأتي هذا في إطار مساعي تعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر، مِمّا يعكس التعاون الفعّال بين الجهات.

وصرَّحت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تقدم مثل هذه الفعاليات تأكيداً قوياً على التزام الهيئة وشركائها الرّاسخ بتعزيز التعاون المشترك لإحداث تأثير مستدام في المجتمع المحلي، وتجسيداً لحرص قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بقدرات المواطنين وتفعيل مبادئ المواطنة الإيجابية. إنَّ تعاوننا الوثيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كمؤسسة وطنية رائدة له دور بارز في تمكين مستفيدي الهيئة، وتحفيز مساهمتهم الاجتماعية وتعزيز استقرارهم الأُسري».

ومن جانبه، تقدم قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بدعوة لكافة مؤسسات القطاع الحكومي والخاص الراغبة في امتلاك أثر اجتماعي مستدام من خلال تدريب وتمكين وتوظيف مستفيدي الهيئة، لاستكشاف فرص الشراكة التي تقدمها الهيئة.

وأكد العميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي من خلال تدريبهم لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز الاستقرار الأسري وانعكاساته الإيجابية على استدامة الأمن والأمان في المجتمع.

وأوضح المقدم خلفان سعيد الظاهري مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن عمليات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة وتوجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل، وتجهيز جيل واع لمستقبل واعد.