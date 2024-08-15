«شرطة أبوظبي» تستعرض إنجازاتها التطويرية في «الملتقى القيادي»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الملتقى القيادي الأول لعام 2024 عن بعد بعنوان «التطوير والتغيير» وحضر الافتتاح مديرو القطاعات الشرطية وكبار الضباط وعدد من المنتسبين.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص المستمر على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح أن شرطة أبوظبي حققت إنجازات عالمية رائدة في الحفاظ على استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، بتوظيف النظم الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والإبتكار والاستثمار في خدماتها الاستباقية، والتطوير والتغيير نحو المستقبل.

واستعرض المقدم عادل حميد المزروعي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2023، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حققت مستويات رائدة بحصولها على 50 جائزةً واعترافاً إقليمياً وعالمياً في عام 2023، أهمها الفوز بجائزة EFQM العالمية - تصنيف 7 نجوم، كأول جهة شرطية حول العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق.

وأضاف وفي مجال التحول في الأداء العام، كان لشرطة أبوظبي إنجازات ريادية شملت كافة أولوياتها الاستراتيجية، إذ بلغت درجة الإحساس بالأمن والأمان 98.9%، ونسبة الرضا العامة للمتعاملين 96%، ومستوى الشعور بالأمان أثناء استخدام الطريق 98.3%، ونسبة الرضا العام للشركاء 100%. وقد كان لإنجازات شرطة أبوظبي عام 2023 الأثر الواضح في تعزيز المكانة الريادية المحققة لإمارة أبوظبي وتصنيفها كأكثر مدن العالم أماناً في العالم لـ 8 أعوام متتالية.

وقدم الرائد مهندس سعيد عبدالله الكعبي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، عرضاً عن مشروع تأهيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإدارة المحافظ والمشاريع، لتكون شرطة أبوظبي أول جهة تحصل على شهادة P3M3 لإدارة المحافظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.