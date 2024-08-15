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62 ألف مستخدم لمركبات «تحت الطلب» في عجمان

62 ألف مستخدم لمركبات «تحت الطلب» في عجمان
16 أغسطس 2024 00:58

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان أن خدمة المركبات «تحت الطلب» استقطبت 62.268 مستخدماً خلال النصف الأول من العام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرالمهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، بأن الهيئة قامت بتوسيع أسطول خدمة المركبات «تحت الطلب» بإضافة مركبات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة، وذلك ضمن خططها التطويرية لمنظومة النقل في الإمارة، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الخدمة ولتلبية احتياجات عدد أكبر من المتعاملين.
وتساعد الخدمة على ربط المناطق بحافلات النقل العام، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المواصلات العامة ويقلل من مسافات المشي ووقت الانتظار.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
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