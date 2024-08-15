685 طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج الصيفي في المخيم الإماراتي الأردني

مريجيب الفهود - الأردن (وام)

استضاف المخيم الإماراتي الأردني فعاليات برنامج النادي الصيفي تحت إشراف إدارة المخيم وإدارة المدرسة الرقمية، وذلك التزاماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدورها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، واستثماراً لأوقات فراغ أبناء اللاجئين.

وقدمت المدرسة الرقمية ضمن برنامج النادي الصيفي أنشطة وبرامج تعليمية متعددة تغطي ستة مسارات رئيسية، تشمل المعارف العامة، والمهارات التقنية والمهنية، وتعليم اللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية.

وأوضح صالح راشد عبدالرحمن الطنيجي، مدير فريق الإغاثة الإماراتي، أن الدورة التي استمرت لمدة أشهر استفاد منها 685 طالباً وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عاماً، مؤكداً أهمية التعاون بين إدارة المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لما فيه مصلحة اللاجئين السوريين في المخيم.

من جانبه، أشار الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، إلى حرص المدرسة على توظيف التقنية في خدمة بناء مهارات ومعارف الطلاب خلال العام الدراسي وكذلك في الفترة الصيفية عبر برنامج النادي الصيفي، الذي يجمع بين المعرفة والترفيه. حيث تم تخصيص ساعة ترفيهية رياضية ذهنية تضمنت أنشطة مثل الخط العربي، والرسم، والشطرنج، والأفلام الوثائقية.

وأعرب الطلاب المشاركون في الدورة عن سعادتهم بهذا البرنامج الصيفي، فيما قدم أولياء أمورهم الشكر لإدارة المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي مايو الماضي، أطلقت المدرسة الرقمية مرحلة جديدة من الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية بتحويل مدرسة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود إلى مدرسة رقمية متكاملة، تشمل جميع المراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي إلى الصف الثاني عشر.