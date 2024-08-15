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«إي آند» تستضيف المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة

«إي آند» تستضيف المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة
16 أغسطس 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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استضاف مجلس الشباب في «إي آند»، أمس، مبتعثي المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة ضمن فعالية عقدتها «إي آند» في مركز الابتكار المفتوح في مبنى الكفاف في دبي، احتفاء باليوم العالمي للشباب 2024.
ونظم الزيارة مجلس الشباب في «إي آند» بالتنسيق مع المجلس العالمي لشباب الإمارات، وشملت الزيارة حضور أكثر من 50 طالباً إماراتياً في المملكة المتحدة، بهدف تعزيز سبل التعاون.
وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»: «نسعى من خلال هذه الزيارة إلى مشاركة رؤيتنا للتحول الرقمي وعرض الفرص التي توفرها (إي آند) لإلهام الجيل القادم من قادة التكنولوجيا».
من جهته، قال عبدالله البستكي، رئيس المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة: «نؤمن بأهمية بناء جسور من المعرفة والخبرة بين الشباب الإماراتي في المملكة المتحدة وقطاع التكنولوجيا في الدولة، ونحن نطمح إلى تمكين الشباب من الوصول إلى أحدث التقنيات والتوجهات العالمية، ما يعزز قدرتهم على الإسهام بفعالية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولتنا».
وقالت حصة علي ناصر، رئيسة مجلس الشباب في «إي آند»: «تمثل الزيارة فرصة فريدة للتواصل مع الشباب الإماراتيين في الخارج، وتبادل الأفكار، والعمل نحو هدفنا المشترك لإلهام الجيل القادم من قادة التكنولوجيا».

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