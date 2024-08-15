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علوم الدار

سلطان النيادي: مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب في العمل المناخي

سلطان النيادي خلال كلمته في المنتدى (من المصدر)
16 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 بالصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع اتحاد شباب عموم الصين والشركاء المعنيين، لتنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية، وتعزز من مساهمته ودوره في تحقيق تقدم جوهري وملموس في قطاع العمل المناخي، وربطه بالمؤشرات والممارسات العالمية.
وجاءت مشاركة معاليه في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أفضل»، بحضور نخبة من الشباب وصناع القرار، والمهتمين بمجال الابتكار فيما يتعلق بالمدن المتطورة، ذات التوجه التنموي الشبابي من مختلف دول العالم، ليقدموا رؤيتهم وتوصياتهم لبناء مستقبل أفضل، ومدن أكثر استدامة.
ونقل معاليه في استهلال كلمته تحيات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، الذي لطالما أكد سموه أهمية دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتطوير مهاراتهم التي يحتاجونها للتميز والابتكار، وليكونوا شركاء في النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال معاليه: «نسعد بمشاركتنا في هذا المنتدى بما يسهم في تحقيق ودعم أهدافه ومخرجاته، والذي يعتبر بدوره فرصة لا تقدر بثمن، لإشراك الشباب في (قمة المستقبل 2024)، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، انطلاقاً من إيماننا بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تشكيل السياسات والقرارات العالمية، وبأن الشباب هم قادة المستقبل، ورواد الغد، والمحركون الأساسيون لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع».
واستعرض معاليه، خلال الكلمة، عدداً من النماذج التي تعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بالتطور العمراني والمدني المتسارع في العديد من المجالات الرئيسة، وفي الوقت ذاته تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة، ومواجهة التحديات المناخية، وإشراك الشباب في صياغة حلولها وقيادة تنفيذها.
وتوجه معاليه بالشكر للجهات المنظمة للمنتدى بنسخته الحالية، والمتمثلة في اتحاد شباب عموم الصين، مكتب الأمم المتحدة في الصين، ولجنة تنظيم المنتدى العالمي لتنمية الشباب، والتي تعتبر النسخة الثالثة بعد اللتين أقيمتا في العامين 2022 و2023، وحضر كلاً منهما حوالي 2000 مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث كانت أهم مخرجات النسخة الأولى: «المبادرة الدولية لإعطاء الأولوية لتنمية الشباب»، وفي النسخة الثانية تم الإعلان عن «إعلان بكين بشأن العمل الشبابي المشترك».

العمل المناخي
سلطان النيادي
الإمارات
الصين
مركز الشباب العربي
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