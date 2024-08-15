صندوق الوطن يطلق الدورة الثانية من «مستقبلي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن انطلاق أنشطة الدورة الثانية من برنامج «مستقبلي» خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويتضمن برنامج «مستقبلي»، الذي يعد واحداً من أهم البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل أبناء وبنات الإمارات الطامحين، في مجال ريادة الأعمال، تدريب الشباب وفق أحدث النظم العالمية على استيعاب كل ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء عالميين متخصصين، وسيحظى المتميزون من المشاركين في البرنامج بفرصة عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم، ويمكن لثلاثة فرق الفوز بجائزة تصل إلى 100.000 درهم لكل فريق لبدء مشروعهم.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن برنامج «مستقبلي» يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم لدخول مجال ريادة الأعمال، حيث يقدم الصندوق دعماً للمتميزين منهم بقيمة 100 ألف درهم لكل مشروع واعد يتم إطلاقه عقب اجتياز البرنامج، إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في هذا المجال.

وأوضح أنه للمشاركة في البرنامج يشترط أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يلتزم بحضور التدريب المسائي لمدة 4 ساعات في أبوظبي.

وأضاف أن أهم مميزات هذا البرنامج أنه يقدم تدريباً مجانياً في مجال ريادة الأعمال، وورش عمل، ودروساً رئيسية باللغة العربية، إضافة إلى جائزة تصل إلى 100.000 درهم لكل من الفرق الثلاثة الفائزة، كما يضمن الصندوق تقديم إرشاد وتوجيه فني، وتجاري لمدة 5 أشهر بعد اختتام البرنامج للفائزين.

ولفت القرقاوي إلى أن هناك العديد من المحاور التي يغطيها برنامج «مستقبلي» والتي تبدأ بشرح مفهوم ريادة الأعمال، وشرح أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها رائد الأعمال، وأخيراً الحضور الرقمي من خلال التواجد والانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، حيث تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير منتجات جديدة، وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والقدرة على تطوير المجتمع من خلال تمويل هذه المشروعات.