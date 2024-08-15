الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صندوق الوطن يطلق الدورة الثانية من «مستقبلي»

صندوق الوطن يطلق الدورة الثانية من «مستقبلي»
16 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مواطن يستعيد قدرته على أداء مهامه اليومية بعد معاناته مرضاً نادراً
إطلاق «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور

أعلن صندوق الوطن انطلاق أنشطة الدورة الثانية من برنامج «مستقبلي» خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويتضمن برنامج «مستقبلي»، الذي يعد واحداً من أهم البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل أبناء وبنات الإمارات الطامحين، في مجال ريادة الأعمال، تدريب الشباب وفق أحدث النظم العالمية على استيعاب كل ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء عالميين متخصصين، وسيحظى المتميزون من المشاركين في البرنامج بفرصة عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم، ويمكن لثلاثة فرق الفوز بجائزة تصل إلى 100.000 درهم لكل فريق لبدء مشروعهم.
وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن برنامج «مستقبلي» يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم لدخول مجال ريادة الأعمال، حيث يقدم الصندوق دعماً للمتميزين منهم بقيمة 100 ألف درهم لكل مشروع واعد يتم إطلاقه عقب اجتياز البرنامج، إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح أنه للمشاركة في البرنامج يشترط أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يلتزم بحضور التدريب المسائي لمدة 4 ساعات في أبوظبي.
وأضاف أن أهم مميزات هذا البرنامج أنه يقدم تدريباً مجانياً في مجال ريادة الأعمال، وورش عمل، ودروساً رئيسية باللغة العربية، إضافة إلى جائزة تصل إلى 100.000 درهم لكل من الفرق الثلاثة الفائزة، كما يضمن الصندوق تقديم إرشاد وتوجيه فني، وتجاري لمدة 5 أشهر بعد اختتام البرنامج للفائزين.
ولفت القرقاوي إلى أن هناك العديد من المحاور التي يغطيها برنامج «مستقبلي» والتي تبدأ بشرح مفهوم ريادة الأعمال، وشرح أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها رائد الأعمال، وأخيراً الحضور الرقمي من خلال التواجد والانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، حيث تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير منتجات جديدة، وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والقدرة على تطوير المجتمع من خلال تمويل هذه المشروعات.

صندوق الوطن
الإمارات
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©